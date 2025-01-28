فيفا يرفض إقامة مباراة العراق وفلسطين في رام الله

2025-01-28 01:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رفض الاتحاد الدولي لكُرةِ القدم (FIFA)، إقامةِ مباراةِ المنتخبِ العراقي أمام نظيره الفلسطينيّ في ملعبِ(فيصل الحسيني الدولي) بمدينةِ رام الله الفلسطينيّة، ضمن الجولةِ الثامنة من تصفياتِالمجموعةِ الآسيويّة الثانية المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026، وفق ما أعلنه الاتحادُالعراقيُّ لكُرةِ القدم اليوم الاثنين.

وقال الاتحاد العراقي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "(FIFA) طالبَ الاتحادَالفلسطينيَّ لكُرةِ القدم بإقامةِ مباراةِ منتخبنا الوطنيّ ومستضيفه الفلسطينيّ في ملعبٍ مُحايدٍ، على أن لا يكون ضمنملاعب منتخباتِ دول المجموعةِ الثانية".

وأوضح الاتحاد العراقي، أن "ما تناولته عددٌ من وسائل الإعلامِ مؤخراًبخُصوصِ تحديدِ ملعبِ المباراة هو غيرُ صحيحٍ تماماً، ولا يمتُ للحقيقةِ بصلةٍ".

ودعا الاتحادجميع المواقعِ والمنصاتِ الإلكترونيةِ والوكالاتِ إلى "تَوخيَّ الدقةِ في نقلِالمعلومة في هذه الفترةِ بالتحديد، كونها مهمة ومؤثرة، ويتطلب من الجميعِ مساندةِ المنتخبِالوطنيّ العراقيّ، ودعمه بمختلفِ المستوياتِ سواء كان ذلك دعماً إعلامياً أم جماهيرياً،والوقوف مع أُسُودِ الرافدين في المُهمةِ الوطنيّةِ المُرتقبةِ في الجولتين المُقبلتين،ومواجهته أمام منتخبي الكويت وفلسطين".