بينها ديربي عربي.. قرعة كأس أفريقيا 2025 تسفر عن مجموعات نارية

2025-01-28 01:00:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أسفرت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب، والتي جرت،مساء الاثنين، في الرباط، عن مواجهات نارية في مجموعات قوية، أبرزها ديربي عربي بينالجزائر والسودان.

وجاءت القرعة كالاتي:

المجموعة الأولى: المغرب صاحبة الأرض إلى جوار مالي وزامبيا وجزر القمر

المجموعة الثانية: مصر وجنوب أفريقيا وأنغولا وزيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا وتونس وأوغندا وتنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر وبوروكينا فاسو وغينيا الاستوائية والسودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار حاملة اللقب والكاميرون والغابون وموزمبيق

واستضاف مسرح محمد الخامس الوطنيبالعاصمة المغربية الرباط، مساء الاثنين، مراسم قرعة بطولة الأمم الأفريقية التي ستقامخلال الفترة من 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى 18 كانون الثاني/يناير 2026.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة في 6 مدن وهي الرباط والدار البيضاءومراكش وأغادير وفاس وطنجة.

وتستضيف المغرب تلك النسخة لأول مرة منذ عام 1988 وقبل خمس سنوات من مشاركتهاإسبانيا والبرتغال في شرف استضافة بطولة كأس العالم 2030

وجرى تقسيم المنتخبات المتأهلة للبطولة القارية، وعددها 24 منتخبا إلى6 مجموعات يتأهل منها أول وثاني، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث،إلى دور الـ16 من المنافسة.

وضم التصنيف الأول المغرب والسنغال ومصر والجزائر ونيجيريا وكوت ديفوار،وفي التصنيف الثاني جاءت كل من الكاميرون ومالي وتونس وجنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطيةوبوركينا فاسو، وفي التصنيف الثالث كل من الغابون وأنغولا وزامبيا وأوغندا وغينياالاستوائية وبنين، وفي التصنيف الرابع كل من موزمبيق وجزر القمر وتنزانيا والسودانوزيمبابوي وبتسوانا.