بغداد ترفض الحرب.. وأنقرة تضغط من أجل مقاتلة حزب العمال

2025-01-28 01:05:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن تحاول تركيا منذ نحو سنة دفع بغداد للحرب، وتهدد بالمقابل بالحصول على أراضي واسعة في العراق، كما فعلت في الصيف الماضي.تندفع أنقرة باتجاه محاصرة العراق بكل الوسائل؛ التخويف من "داعش"، المياه، حزب العمال الكردستاني، ومؤخرًا نقل الأحداث السورية، بحسب سياسيين.تركيا هي الدولة الوحيدة التي تحتل أراضي عراقية، وتملك معسكرات وقوات مدرعة في […]

