الأنبار.. مستشفيات المناطق الغربية بلا كوادر طبية!

2025-01-28 01:05:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/ محمد عليتعاني مستشفيات المنطقة الغربية في محافظة الأنبار بدءا من هيت وانتهاء بالقائم تحديات كبيرة في توفير التخصصات الطبية والكوادر المؤهلة من أجل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.ويعد مستشفى حديثة الجديد مثالا بارزا على هذه التحديات حيث يعاني من نقص في الكوادر الطبية المتخصصة مما يؤثر على جودة الخدمات الطبية المقدمة.ويقول، نهاد العاني، مسؤول إعلام […]

