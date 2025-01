ما حقيقة استخدام "الطائرات المسيرة" لسرقة المواشيوتهريب المخدرات في ديالى؟

2025-01-28 01:05:06 - المصدر: جريدة المدى

 ديالى / محمود الجبوري تحليق الطائرات المسيرة في أجواء ديالى وأمام مرأى السكان بات ظاهرة مألوفة اعتاد عليها الأهالي في السنوات الأخيرة، وسط شكوك وقلق من تزايد تحليق الطائرات المسيرة والجَدوى من استخدامها. والطائرة المسيرة هي طائرة تُوجه عن بُعد أو تُبرمج مسبقًا لطريق تسلكه. في الغالب تحمل حمولةً لأداء مهامها كأجهزة كاميرات أو […]

