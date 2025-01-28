2025-01-28 01:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الداخلية ، القاء القبض على متهم اقدم على دهس رجل مرور في بغداد.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "فور قيام متهم يستقل عجلة لاندكروزر بدهس منتسب مرور بصفة عقد ضمن قاطع مسؤولية نجدة الخضراء وبعد أن لاذ بالفرار طاردت دوريات نجدة الكرخ العجلة التي دهست شرطي المرور وتسببت بكسر في ساقه الايسر" .وأضاف، أن "دوريات النجدة وبإشراف قائد شرطة الكرخ تمكنت من ضبط العجلة والقاء القبض على المتهم "، مؤكدا أنه "تم تسليمه مع العجلة إلى مكتب مكافحة إجرام المنصور ونقل المنتسب إلى المستشفى لتلقي العلاج".