تفاصيل دهس شرطي مرور ببغداد.. عجلة برلماني واعتقال مرافقه (فيديو)

2025-01-28 01:10:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساءالاثنين، القبض على متهم أقدم على دهس رجل مرور، فيما كشف مصدر أمني معلومات عنالمتهم والعجلة.

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المتهم كان يستقلعجلة (لاندكروزر) وقام بدهس منتسب مرور بصفة عقد ضمن قاطع مسؤولية نجدة الخضراء، وبعدأن لاذ بالفرار طاردت دوريات نجدة الكرخ العجلة التي دهست شرطي المرور وتسببت بكسرفي ساقه الأيسر"

وأكدت، أن "دوريات النجدة وبإشراف قائد شرطة الكرخ تمكنت من ضبط العجلةوالقاء القبض على المتهم، وتم تسليمه مع العجلة إلى مكتب مكافحة إجرام المنصور ونقلالمنتسب إلى المستشفى لتلقي العلاج".

إلى ذلك، كشف مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، أن "العجلةتابعة لعضو بالبرلمان العراقي، ومن قام بدهس شرطي المرور هو أحد مرافقي البرلماني،والذي تم القبض عليه لاحقاً".