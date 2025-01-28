قرب منفذ عرعر.. وفاة معتمر من السليمانية وإصابة 8 بحادث سير (فيديو) (تحديث)

2025-01-28 01:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بتعرض حافلة تقل معتمرين من أهالي قضاء جمجمال، لحادث سير أسفر عن وفاة شاب معتمر وإصابة 8 معتمرين آخرين بإصابات بليغة، قرب منفذ عرعر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "حافلة تقل عدداً من المعتمرين من أهالي قضاء جمجمال في السليمانية، تعرضت لحادث في منفذ عرعر، ما أدى إلى وفاة شاب وإصابة 8 معتمرين وهم في حالة حرجة".

وبحسب مصادر أمنية ابلغت وكالة شفق نيوز؛ أن الحادث وقع نتيجة انقلاب حافلة كانت تقل مجموعة من المعتمرين العراقيين أثناء توجههم إلى الديار المقدسة.

يُذكر أن منفذ عرعر يشهد حركة مكثفة للمعتمرين والزائرين خلال المواسم الدينية، مما يبرز أهمية تعزيز إجراءات السلامة المرورية على هذا الطريق الحيوي.