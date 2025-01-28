سكان غزة يتدفقون إلى شمال القطاع حاملين مشاعر متباينة

2025-01-28 03:00:05 - المصدر: اندبندنت عربية

عشرات الآلاف من الفلسطينيين في طريق عودتهم إلى شمال القطاع سيراً على الأقدام (أ ف ب)

تدفق عشرات الآلاف من الفلسطينيين على الطريقين الرئيسين المؤديين إلى شمال قطاع غزة أمس الإثنين حاملين مشاعر متباينة من الفرح بالعودة إلى ديارهم بعد العيش في ملاجئ مؤقتة لأشهر والخوف من رؤية ما تبقى لهم من أنقاض بعد قصف ديارهم.

وقالت سلطات "حماس" في غزة إن أكثر من 300 ألف شخص عبروا إلى مدينة غزة وإلى شمال القطاع. واضطر الكثير من الفلسطينيين إلى النزوح عدة مرات مع تصنيف إسرائيل أماكن في غزة كمناطق إنسانية ثم إخلائها قبل تنفيذ عمليات جوية وبرية هناك.

وجاءت عودة السكان، التي تأجلت في مطلع الأسبوع، بعد موافقة حركة "حماس" على تسليم الرهينة الإسرائيلية أربيل يهود ورهينتين أخريين هذا الأسبوع وبدأت القوات الإسرائيلية الانسحاب من ممر رئيس عبر القطاع بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار الذي أوقف حرباً استمرت 15 شهراً.

وفي إسرائيل، لا تزال عائلات الرهائن تنتظر بفارغ الصبر الحصول على أخبار عن مصير أحبائها.

وتدفق الناس نحو الشمال سيراً على الأقدام على طريق يمتد بمحاذاة البحر المتوسط، وبعضهم يحمل أطفالاً رضع أو حزم الأمتعة على الأكتاف.

وقال شهود إن أول مجموعة من السكان وصلت إلى مدينة غزة في الصباح الباكر بعد فتح أول نقطة عبور في وسط قطاع غزة في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت غرينيتش). وفتحت نقطة عبور أخرى بعد ذلك بنحو ثلاث ساعات تقريباً لدخول المركبات.

ودوت صيحات الفرح من آلاف الأسر النازحة في الملاجئ ومخيمات النازحين، ومنها أسر نزحت عدة مرات خلال الحرب التي امتدت 15 شهراً.

ووسط الحشود سار أطفال يرتدون سترات للتدفئة ويحملون الحقائب على ظهورهم بينما كان رجال يدفعون كبار السن أمامهم على الكراسي المتحركة. وحرصت أسر على التقاط الصور الذاتية (سيلفي) بينما كان مسؤولون عينتهم "حماس" يرتدون سترات حمراء يوجهونهم على الطريق الساحلي.

وفي إشارة إلى هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار، قال مسؤولون في مستشفى فلسطيني إن سائق جرافة قُتل بصاروخ إسرائيلي على الطريق الساحلي غربي مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه نفذ عملية "دقيقة" ضد مشتبه بهم شكلوا تهديداً للقوات العاملة في قطاع غزة. وأضاف "علاوة على ذلك، في وسط غزة، أطلقت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي النار لإبعاد عدد من المركبات المثيرة للريبة التي كانت تتحرك شمالاً في منطقة غير مصرح بالمرور فيها بموجب الاتفاق، ومن دون تفتيش، في انتهاك لبنود الاتفاق".

دمار

ونزح نحو 650 ألف فلسطيني من شمال غزة خلال الحرب التي اندلعت في أعقاب هجوم لـ"حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على جنوب إسرائيل. وتقول إحصاءات لحكومة بنيامين نتنياهو إن الهجوم تسبب في مقتل 1200 شخص وأسر 251 رهينة.

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وتفيد بيانات وزارة الصحة في غزة بأن الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ ذلك الحين أدى إلى مقتل أكثر من 47 ألف فلسطيني.

وأصبح معظم قطاع غزة ركاماً الآن. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن العائدين إلى الشمال يحتاجون إلى ما لا يقل عن 135 ألف خيمة ومأوى وهم يحاولون إعادة بناء حياتهم عند أطلال منازلهم.

أمل ورعب

بموجب بنود اتفاق وقف إطلاق النار كان من المقرر أن يعود سكان شمال قطاع غزة للمنطقة في مطلع الأسبوع، لكن إسرائيل قالت إن "حماس" انتهكت الاتفاق بعدم إطلاق سراح الرهينة المدنية أربيل يهود، وأبقت إسرائيل قواتها في ممر نتساريم الذي يمر عبر القطاع جنوبي مدينة غزة.

وفي ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، قال وسطاء قطريون إن "حماس" وافقت على إطلاق سراح يهود والمجندة آجام بيرغر ورهينة ثالثة بعد غدٍ الخميس، أي قبل يومين من الموعد المقرر للإفراج عن ثلاث رهائن آخرين يوم السبت المقبل، فوافقت إسرائيل على عودة السكان إلى شمال غزة اعتباراً من صباح أمس الإثنين.

ونشر الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" تسجيلاً مصوراً تظهر فيه الرهينة الإسرائيلية أربيل يهود، في تأكيد على أنها على قيد الحياة.

وسلمت "حماس" أيضاً قائمة بأسماء جميع الرهائن المقرر إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار والتي تمتد ستة أسابيع، موضحة حالتهم.







