“سرايا القدس” تنشر مقطعا مصورا للأسيرة الاسرائيلية “أربيل يهود”: أنا بخير في غزة وأتمنى العودة لعائلتي قريبا.. (فيديو)
2025-01-28 05:00:05 - المصدر: راي اليوم
غزة/ الأناضول- بثت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الاثنين، مقطعا مصورا للأسيرة الإسرائيلية بغزة أربيل يهود مسجل منذ يومين، خاطبت فيه عائلاتها قائلة إنها بخير وتأمل العودة إليها قريبا.
الأسيرة التي أكدت أنها كانت مجندة سابقة بالجيش الإسرائيلي، قالت: “عائلتي، أنا بخير، مشتاقة جدا لكم، وآمل أن أعود إليكم في القريب العاجل مثل الفتيات اللاتي تحررن، أنا موجودة عند سرايا القدس وأنا بخير”.
وأضافت: “أنا من كيبوتس (مستوطنة) نير عوز وولدت في 21-6-1995 وخدمت في الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر 2013 حتى أكتوبر 2015 ورقمي العسكري في الجيش 8086762”.… [+]