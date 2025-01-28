2025-01-28 08:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إنه وقع على أربعة أوامر تنفيذية، تهدف إلى إعادة تشكيل إدارة وتكوين الجيش الأمريكي، مع أحكام تتناول تدابير التنوع، وأفراد الخدمة المتحولين جنسيا، والقوات التي تم تسريحها لرفضها التطعيم ضد كوفيد، وذلك خلال تجمع مع المراسلين على متن الطائرة الرئاسية.

وأضاف ترامب أيضا أنه وقع على أمر تنفيذي لإنشاء عملية لتطوير ما تشير إليه الإدارة باسم "القبة الحديدية الأمريكية"، وهو نظام دفاع صاروخي يهدف إلى حماية البلاد.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب وقع على أمر تنفيذي يحظر على المتحولين جنسيا الالتحاق بالجيش.

ويوجه الأمر التنفيذي وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بتحديث المعايير الطبية، بما في ذلك إنهاء استخدام الضمائر القائمة على النوع الاجتماعي.

وينص الأمر على أن الخدمة العسكرية ينبغي أن تعطي الأولوية للياقة البدنية والصحة العقلية والالتزام بالتجانس، ويضع إرشادات للمرافق للحفاظ على مساحات منفصلة بين الجنسين.

وقال ترامب إنه وقع على الأوامر التنفيذية خلال رحلة عودته إلى واشنطن من فلوريدا.

وكانت شبكة CNN قد ذكرت في وقت سابق، أنه من المتوقع أن يوقع ترامب على الأوامر، بحسب مسؤولين في البيت الأبيض.

وتأتي الأوامر التنفيذية في الوقت الذي أدى فيه مرشح ترامب لقيادة وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، بيت هيغسيث، اليمين الدستورية كوزير للدفاع، يوم السبت. وكان هيغسيث قد صرح منذ فترة طويلة أنه يخطط لتنفيذ تغييرات ثقافية كبرى في الجيش، بما في ذلك إنهاء ممارسات التنوع والمساواة والإدماج (DEI).