خام البصرة ينخفض مع استقرار أسعار النفط

2025-01-28 08:40:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل وخام البصرة المتوسط، اليوم الثلاثاء، مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 68 سنتا بما يعادل 0.89% ليصل الى 75.92 دولارا، وانخفض أسعار خام المتوسط 68 سنتا ايضا بما يعادل 0.85% ليصل الى 79.17 دولاراً.

واستقرت أسعار النفط بسبب بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين ومخاوف من أن الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تزيد من الضغوط على النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة.

وسجل خام برنت اليوم 77.18 دولارا، وسجل خام تكساس الأمريكي 73.19 دولارا.