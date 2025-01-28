اليوم.. مباراتان في بغداد بمنافسات الجولة الـ 17 لدوري نجوم العراق

2025-01-28 09:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق، اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة الـ 17 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة مباراتين ‏في العاصمة بغداد.

‏وتقام المباراة الأولى في الساعة الـ 2:30 ظهراً بين فريق النفط وضيفه فريق أربيل، على ملعب الساحر أحمد راضي.

بينما يشهد ملعب الزوراء في المباراة الثانية مواجهة بين فريق أصحاب الأرض والجمهور الزوراء، وضيفه فريق نفط ميسان.

وحافظ فريق الزوراء، على الصدارة بعد إنتهاء الجولة الـ16 من دوري نجوم العراق لكرة القدم برصيد 32 نقطة، فيما تذيل فريق ديالى الجولة بست نقاط نقط.

ووفقا لنقاط الفرق بعد إنتهاء هذه الجولة، فقد حل فريق الشرطة ثانياً برصيد 31 نقطة، ثم الطلبة بالمركز الثالث برصيد 30 نقطة، بينما جاء زاخو رابعا برصيد 29 نقطة، يليه دهوك بالمركز الخامس برصيد 28 نقطة، وبنفس الرصيد حل القوة الجوية بالمركز السادس لكن بفارق المواجهات عن فريق دهوك.