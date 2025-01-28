طقس العراق.. أجواء صحوة واستقرار في درجات الحرارة

2025-01-28 09:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أجواء صحوة واستقراراً في درجات الحرارة الأسبوع الحالي.وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غد الأربعاء في بغداد والديوانية والمثنى والنجف الأشرف وواسط وصلاح الدين 20، وكركوك 18، والسليمانية ودهوك 15، وأربيل 17، ونينوى والأنبار 19، والديوانية والمثنى وواسط والنجف الاشرف 20، وديالى وبابل وكربلاء المقدسة وميسان والبصرة 21 وذي قار 22".وأضاف أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً، والرياح تنشط على فترات خلال النهار في المنطقتين الوسطى والشمالية (20-30)كم/س، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأشار إلى أن "طقس يوم الجمعة القادم سيكون صحواً مع بعض الغيوم على العموم، عدا الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى سيكون الطقس فيها غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".ولفت إلى أن "يوم السبت المقبل سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".