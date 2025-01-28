مواجهات عربية في قرعة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب

2025-01-28 09:30:03 - المصدر: واع

متابعة-واعأسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية 2025 عن صدام عربي مرتقب في مرحلة المجموعات للنسخة القادمة التي تستضيفها المغرب خلال الفترة بين 21 كانون أول 2025 حتى 18 كانون ثاني 2026.وتشهد المجموعة الأولى صداماً عربياً بين المغرب وجزر القمر يتصدر مواجهة الافتتاح للنسخة القادمة للكان.ويلعب منتخب الجزائر مع شقيقه السودان في المجموعة الخامسة في صدام عربي آخر بينما أوقعت القرعة منتخبي مصر وتونس في مجموعات قوية.فيما سيواجه المنتخب المصري كل من منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي بينما يلتقي منتخب تونس منافسيه نيجيريا وأوغندا وتنزانيا.وجاءت القرعة على النحو التالي:المجموعة الأولى (المغرب، مالي ، زامبيا ، جزر القمر)المجموعة الثانية (مصر ،جنوب إفريقيا،أنجولا،زيمبابوي)المجموعة الثالثة ( نيجيريا،تونس،أوغندا،تنزانيا)المجموعة الرابعة (السنغال،الكونغو الديمقراطية، بنين، بوتسوانا)المجموعة الخامسة (الجزائر،بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية،السودان)المجموعة السادسة (ساحل العاج،الكاميرون،الجابون،موزمبيق)وأجريت مراسم قرعة البطولة في المسرح الوطني "محمد الخامس" بالعاصمة المغربية الرباط بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" باتريس موتسيبي ورئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع والعديد من أساطير القارة السمراء.يشار إلى أن منتخب كوت ديفوار قد حقق لقب آخر نسخة بالبطولة القارية بينما يطمع المغرب صاحب الضيافة في استعادة اللقب الذي لم يفز به منذ نسخة 1976.



