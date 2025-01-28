تيباس: نحن ضد تسجيل أولمو وموقفنا منطقي

2025-01-28 09:30:03 - المصدر: واع

متابعة-واعأكد رئيس رابطة الليجا الإسبانية، خافيير تيباس، أنه متمسك بموقفه، ضد تسجيل ثنائي برشلونة في الدوري الاسباني داني أولمو وباو فيكتور.وقال تيباس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نحن ضد تسجيل داني أولمو وباو فيكتور ونستخدم جميع الموارد القانونية المتاحة لنا أمام الجهات المختصة. نحن نطالب بعدم تسجيلهما، وهذا موقفنا المنطقي".وأضاف: "شكاوى الأندية مبررة، لأننا نعتقد أن القرار لم يكن متوافقًا مع القانون".وعند سؤاله عمّا إذا كان بإمكان الأندية الطعن في المباريات التي يشارك فيها أولمو، أوضح تيباس: "في إطار القانون الرياضي، عندما يكون للاعب رخصة، كما هو الحال الآن مع داني أولمو، لا يمكن الطعن في المباريات، حتى لو تم إثبات صحة موقفنا لاحقًا".وكان أولمو وفيكتور محور أحاديث الصحافة الرياضية الإسبانية، خلال الأسابيع الماضية، بعد رفض رابطة الليجا تسجيلهما بداية من كانون الثاني الجاري نظرًا للأزمة الاقتصادية التي تضرب النادي الكتالوني مؤخراً.لكن المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا قبل استئناف برشلونة، وأمر بتسجيل اللاعبين بشكل مؤقت لحين البت في الدعوة بصورة رسمية، وهي خطوة اعترضت عليها رابطة الليجا بشكل علني.المصدر: كورة