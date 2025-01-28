2025-01-28 10:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في البصرة، عن التعليمات الخاصة بالتقديم للحصول على العلاج خارج العراق على نفقة الحكومة المحلية، وذلك ضمن مشروع سنوي يهدف إلى دعم المرضى المحتاجين للعلاج المتخصص.

وقال النائب الإداري لمحافظ البصرة ماهر العامري لوكالة شفق نيوز؛ إن "التقديم يتطلب إعداد تقرير طبي مفصل باللغة الإنجليزية من طبيب مختص، مع إرفاق المستمسكات الرسمية التي تشمل الوثائق الشخصية، التحاليل والفحوصات الطبية، جواز السفر، والصور الشخصية".

وتابع العامري؛ أن "المعاملة تُقدَّم إلى اللجان الطبية المختصة في منطقة التحسينية، حيث يتم فحص المريض من قبل أطباء متخصصين، بعد ذلك، تُحال المعاملة إلى دائرة صحة البصرة للمصادقة عليها، ومن ثم تُرسل إلى المحافظة لاستكمال الإجراءات الرسمية".

وأكد النائب الإداري لمحافظ البصرة؛ أن "لجنة علاج المرضى تتولى متابعة إجراءات السفر وتنفيذها وفق الضوابط القانونية، مشيرًا إلى أن تسليم المتطلبات يتم في لجنة علاج المرضى داخل مبنى ديوان المحافظة".