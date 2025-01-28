هزة أرضية تضرب شمال دهوك وسكان يستشعرون قوتها

2025-01-28 10:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل، يوم الثلاثاء، عن تسجيل هزة أرضية قرب قضاء العمادية في محافظة دهوك بقوة 2.8، حيث شعر بها أهالي القضاء.

وقال إعلام الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المراصد الزلزالية في وزارة النقل، سجلت حدوث هزة زلزالية صباح اليوم الثلاثاء، على الحدود العراقية - التركية".

وبين، أن "المراصد الزلزالية سجلت في الساعة الـ 8:53 صباحاً حدوث هزة أرضية، بلغت قوتها (2,8) درجة وتبعد حوالي (60) كم عن قضاء العمادية، بمحافظة دهوك في إقليم كوردستان".

وأضاف: "تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من حدوثها بشعور متفاوت".