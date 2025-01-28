تراجع أسعار الدولار في بغداد

2025-01-28 10:35:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد . وشهدت اسعار الدولار انخفاضاً في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 150350 دينارا عراقيا مقابل 100 دولاراً، فيما سجلت صباح أمس الاثنين 150900 دينار مقابل 100 دولار. وسجلت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفاضاً حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار مقابل 100 دولار. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام