تراجع ملحوظ في إقبال العراقيين على شراء العقارات بتركيا

2025-01-28 10:35:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت هيئة الإحصاء التركية، اليوم الثلاثاء، انخفاض شراء العقارات من قبل العراقيين خلال العام الماضي 2024 بنسبة 32 مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقالت الهيئة في جدول اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن العراقيين اشتروا خلال العام الماضي وابتداءً من كانون الثاني يناير ولغاية كانون الأول، 1302 عقار في تركيا بانخفاض بلغ 32 عن نفس الفترة من العام الذي سبقه 2023 التي بلغ فيها شراء العقارات في تركيا من قبل العراقيين بواقع 1917 عقاراً. وأشارت إلى أن العراقيين احتلوا المرتبة الرابعة في شراء العقارات من تركيا بعد كل من الروس الذي بلغ شرائهم للعقارات في تركيا 4876 عقارا، والإيرانيين 2166 عقارا، والاوكرانيين 1631 عقارا، والألمان بالمرتبة الخامسة 1283 عقارا، وكازخستان سادسا بعدد 1055 عقارا. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام