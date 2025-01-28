2025-01-28 10:40:02 - المصدر: واع

بغداد-واعوصل نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم الثلاثاء، الى قاطع قيادة عمليات كركوك للاطلاع ميدانياً على انفتاح القطعات الأمنية وجاهزيتها.وذكرت قيادة العمليات المشتركة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، وصل الى قاطع قيادة عمليات كركوك يرافقه عدد من هيئات ركن القيادة".وأضاف أن "هدف الزيارة جاء للاطلاع ميدانياً على انفتاح القطعات الأمنية وجاهزيتها في قاطع قيادة عمليات كركوك".