2025-01-28 10:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ في حادثة قتل عمد راح ضحيتها شابٌ تزوج حديثاً في مدينة الكوت مركز محافظة واسط، بعد أن تشاجر مع سائق شاحنة لينتهي به الأمر ميتاً بحادث دهس.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "الحادثة وقعت في مدينة الكوت عندما كانت شاحنة محملة بمواد البناء تمر في أحد الأزقة الضيقة للمدينة وصادف أن يُقطع سلكاً كهربائياً متعلقاً بأعلى الشاحنة".

وتابع المصدر، أن "مشاجرة خفيفة حدثت بين الشاب فراس خضير العايدي، وسائق الشاحنة على إثر قطع السلك، أدت إلى تصرف إجرامي من السائق عبر دهس العايدي، وقتله على الفور".

وأكد المصدر، أن "سائق الشاحنة تم اعتقاله واتخذت بحقه كل الإجراءات القانونية لينال جزاءه العادل".