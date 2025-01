قرابة نصف مليار طفل في مناطق الصراع تحت تهديد القتل او الإصابة

2025-01-28 10:45:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعةأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” أن عام 2024 يعد أحد أسوأ الأعوام على الإطلاق بالنسبة للأطفال في مناطق الصراع، حيث شهدت الأرقام زيادة غير مسبوقة في عدد الأطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع أو نزحوا قسرا بسبب القتال. ووفقا لتقرير المنظمة، فإن نحو 473 مليون طفل يعيشون حاليا في مناطق النزاع، أي أكثر من […]

