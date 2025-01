2025-01-28 10:45:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد تشهد العاصمة بغداد صباح اليوم الثلاثاء، ازدحاماً مرورياً كبيراً في العديد من الطرق والجسور الرئيسية، حيث كانت حركة السير بطيئة للغاية في معظم المناطق ما أدى إلى توقفات مستمرة وازدحامات خانقة. فيما شكا مواطنون من إصرار شركات الصيانة على العمل خلال أوقات الدوام الرسمي دون استثمار ساعات الليل.

The post زحام خانق في بغداد وشكاوى من أعمال الصيانة خلال الدوام الرسمي! appeared first on جريدة المدى.