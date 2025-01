2025-01-28 10:55:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت هيئة استثمار ذي قار عن خطتها الاستثمارية الطموحة لعام 2025، والتي تتضمن طرح 100 فرصة استثمارية متنوعة في القطاعات التجارية والسكنية والسياحية والصناعية، بهدف تعزيز الاقتصاد المحلي وجذب المستثمرين. وقال رئيس الهيئة علي الدخيلي في تصريح لشبكة أخبار الناصرية، إن الخطة تشمل 30 فرصة لإنشاء فنادق سياحية...

