بلدية الناصرية: 90% من أعمال تأهيل الشوارع الرئيسية مكتملة

2025-01-28 10:55:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قال مدير بلدية الناصرية محمد عكاب الحصونة إن هناك خططا سنوية تشمل تطوير وتأهيل شوارع المدينة، وافتتاح مساحات خضراء لتعزيز المشهد الحضري، مشيرا إلى أن البلدية تعتمد على مصادر تمويل متعددة تشمل تنمية الأقاليم، وصندوق إعمار ذي قار، والموازنة التشغيلية، وإنعاش الأهوار. وأوضح الحصونة خلال مشاركته في برنامج...

