المعاون الفني: 42 مدرسة منجزة وأخرى قيد التنفيذ في ذي قار

2025-01-28 10:55:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:قال المعاون الفني لمحافظ ذي قار المهندس حسن دعدوش أن ملف الأبنية المدرسية الذي استلمته الحكومة المحلية يعد من الملفات الشائكة نظرا لوجود عدد كبير من المشاريع المتلكئة، لافتا إلى أن الحكومة المحلية عقدت اجتماعا مع الشركات المنفذة، بحضور مدير التربية ومدير الأبنية المدرسية، بهدف الوقوف على المشكلات...

