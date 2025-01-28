2025-01-28 11:36:04 - المصدر: ايشان

شهدت وول ستريت موجة بيع حادة لأسهم الرقائق والذكاء الاصطناعي، مع تصاعد المخاوف بشأن انفجار فقاعة أسهم الـ AI مع بزوغ شركة DeepSeek الصينية الناشئة، التي طوّرت نموذج ذكاء اصطناعي تنافسي بتكلفة أقل كثيراً مقارنة بالمليارات التي ينفقها عمالقة وادي السيليكون. في الأسبوع الماضي، أصدرت DeepSeek نموذجها R1، وهو نموذج مفتوح المصدر ، استطاع التفوق على نموذج OpenAI في […]

ظهرت المقالة “ديبسيك” تزلزل الأسواق.. أسهم أميركا تمحو أكثر من تريليون دولار أولاً على ايشان.



