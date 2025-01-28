النفط تكشف مبيعاتها من المشتقات النفطية لعام 2024: نحو 40 مليار لتر

2025-01-28 12:05:11 - المصدر: الاقتصاد نيوز

كشفت وزارة النفط اليوم الثلاثاء، عن مبيعاتها من المشتقات النفطية لعام 2024. وقال مدير عام الشركة العامة لتوزيع المشتقات النفطية التابعة للوزارة حسين طالب في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، ان الشركة سجلت زيادة في مبيعاتها السنوية من أنواع الوقود لا سيما بعد إدخال الأتمتة الألكترونية بعملها وتحويل الدفع الورقي الى دفع الكتروني في منافذها التوزيعية وتطويرها من خلال الخدمات التكميلية وزيادة مبيعات المنتجات النفطية وفق المواصفات القياسية فضلاً عن تطوير مساهمة القطاع الخاص في المهام التوزيعية لغرض تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وجهات أخرى عديدة من دوائر دولة أو قطاع خاص، مشيراً إلى أن التقدم الواضح في مفاصلها سنة بعد أخرى خاصةً نشاطاتها التفتيشية ، مبيعاتها الوقودية، انتاجيتها الناقلة، استهلاك غاز السيارات LPG وغيرها . واضاف ان كميات المنتجات التي حققت مبيعات على مدار السنة الماضية كان البنزين بأنواعه العادي . المحسن . السوبر 11 مليارا و382 مليون لتر، والنفط الأبيض مليار و 768 مليون لتر، وزيت الغاز بنوعيه العادي والثقيل 11 مليار لتر، وزيت الوقود بأنواعه العادي والثقيل والمحسن 11.5 مليار لتر، وقود الطائرات بنوعيه المدني والعسكري 154 مليون لتر. وعن الإنتاجية الناقلة لشركة التوزيع أفصح مدير هيأة النقل ميلاد رشيد عن الإنتاجية السنوية لنقل المشتقات النفطية لجميع المحافظات خلال العام الماضي والتي بلغت حوالي مليار و104 ملايين م3.كم، عبر أسطولها الضخم من الناقلات التي تنقل المشتقات النفطية الى جميع المحافظات. وفيما يتعلق بتجهيز الغاز السائل للسيارات LPG فقد أشار مدير هيأة التجهيز فلاح هاشم ارتفاع كبير بأعداد المنافذ الحكومية والأهلية العاملة والتي يوجد فيه منافذ لتزويد الغاز السائل LPG بلغت 125 منفذا أهليا وحكوميا منتشرة في عموم المحافظات، 72 منها عائد الى شركة التوزيع، و53 عائد الى شركة تعبئة الغاز، مبينا أن الكميات المستهلكة من الغاز السائل من كافة منافذ شركتي التوزيع وتعبئة الغاز في عموم العراق خلال 2024 أكثر من 327 مليون لتر، وهذا الرقم جاء بسبب تزايد الإقبال على مزود الغاز السائل من قبل المواطنين. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام