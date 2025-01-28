المبرقع: سنسحب الملاعب من الأندية التي فشلت في أدامتها الى وزارة الشباب

2025-01-28 12:20:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأكد وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع أنه سيتم سحب الملاعب من الاندية المتلكئة بادامة وصيانة ملاعبها استناداً الى قرار مجلس الوزراء الذي يلزم الأندية بصيانة ملاعبها وأدامتها وفي حال فشلت في ذلك ستعود الملاعب الى وزارة الشباب والرياضة .وقال المبرقع في لقاء مع برنامج (سبورت تودي) الذي بثته القناة العراقية الاخبارية وتابعته وكالة الانباء العراقية (واع) أن" وزارة الشباب والرياضة ليست لها أي سلطة على أي ملعب سوى ملعب جذع النخلة والملاعب التدريبية المرفقة به في البصرة ".وأضاف أنه " أن رئيس اتحاد الكرة (عدنان درجال) طلب منه التعاون بتخصيص (40) يوماً لملاكات الوزارة المتخصصة للعمل مع الاندية ومساعدتها في إدامة وصيانة الملاعب كونها ليست لديها القدرة على إدامة الملاعب وهذه المدة انتهت منذ أربعة أشهر".وأوضح أن " عدم لعب منتخبنا الوطني مباريات تصفيات كأس العالم في بغداد يعود الى عدم توفر ملعب يسع الجماهير الكبيرة الراغبة بمشاهدة المباريات من ارض الملعب وليس لشيء آخر فالقضية فنية تماماً والدليل على ذلك جاءتنا أندية عربية لعبت في بغداد وسنستضيف يوم الجمعة المقبل اجتماع الوزراء العرب في بغداد ".