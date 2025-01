الأنواء الجوية: لا أمطار متوقعة هذا الأسبوع في الناصرية

2025-01-28 12:20:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن مدير دائرة الأنواء الجوية في الناصرية، أحمد كريم، خلال البرنامج الصباحي لإذاعة الناصرية، أن الأجواء تشهد استقرارا ملحوظا اليوم وفي الأيام المقبلة، مع أجواء دافئة نهارا وشعور بالبرودة ليلا وفي ساعات الصباح الباكر. وأوضح كريم أن درجات الحرارة العظمى ستتراوح بين 20 و22 درجة مئوية، بينما تسجل...

