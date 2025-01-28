2025-01-28 12:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعارئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجات نوابه وأعضاء الاتحاد إلى اجتماعالمكتب التنفيذي الأسبوع المقبل.

و‏جاء ذلك بحسبكتاب رسمي حصلت عليه وكالة شفق نيوز، تم خلاله تحديد يوم السبت المقبل الموافقالأول من شهر شباط المقبل، إذ جاء قرار الاجتماع لغرض تحديد موعد اجتماع الجمعيةالعمومية ومناقشة جدول الأعمال الخاص بها وما يستجد من أمور أخرى.

وكان رئيسالوزراء محمد شياع السوداني، قد اجتمع برئيس وأعضاء اتحاد الكرة وتم خلال الاجتماعلملمة الأمور وتهدئة الأجواء وحل المتعلقات والتقاطعات داخل البيت الكروي، وعلىاثر ذلك تم إبطال القضية من قبل عضوي الاتحاد غالب الزاملي وكوفند عبد الخالق يومأمس الاثنين 27 من شهر كانون الاول 2025 .

من جانبه، قالغالب الزاملي، عضو اتحاد الكرة لوكالة شفق نيوز، إن "إبطال القضية المنظورةفي مركز التسوية والتحكيم الرياضي، جاء نتيجة لإرسال كتاب من الاتحاد يحدد فيهاجتماع المكتب التنفيذي الذي على أثره يحدد اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرةبشرط أن يكون وفق التوقيتات الزمنية القانونية المحددة والمنصوص عليها في النظامالأساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم".

وأضاف الزاملي،أن "هناك اتفاقاً اتخذ أمام المحكمين بداخل المركز وبتوقيع الأطراف (الاتحاد،المعترضين، المحكمين) على تنفيذ الشرط كي لا يكون خرق آخر في النظامالأساسي مستقبلاً".