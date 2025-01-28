"الانتقالات الشتوية" تشعل سوق التعاقدات والكرمة يوقع مع "أغلى" لاعب بالدوري العراقي

2025-01-28 12:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن نادي الكرمة يوم الثلاثاء، ضم اللاعب النيجيري يوسف ارومارو في صفوف فريقه الكروي بالانتقالات الشتوية ليصبح أغلى لاعب في دوري نجوم العراق بقيمة "مليون يورو".

كما وقع الكرمة كشوفات عقد اللاعب علي مهدي لينضم الى صفوفه قادماً من الطلبة لما تبقى من جولات دوري نجوم العراق 2024-2025.

وتعاقد نادي النجف مع لاعب خط الوسط المغربي سفيان المودن (30 عاما) قادما من حسنية أكادير المغربي.

وبحسب إحصائيات اللاعب سفيان المودن في الدوري المغربي، فقد لعب 122 مباراة، وسجل 24 هدفا، ومرر 17 تمريرة حاسمة.

اما انجازاته مع الفرق التي مثلها: بطل الدوري المغربي، بطل كأس العرش المغربي، بطل كأس الإتحاد الأفريقي، بطل كأس السوبر الأفريقي.

الاندية التي مثلها: الوداد المغربي، ونهضة بركان المغربي، واتحاد طنجة المغربي، والجندل السعودي.

فيما وقع مدافع المنتخب اليمني اللاعب هارون الزبيدي بشكل رسمي على كشوفات فريق الزوراء ليمثل النوارس في الجولات المقبلة من دوري نجوم العراق.

كما وقع المهاجم الغاني كولينز اوباري رسمياً لينضم الى صفوف فريق ديالى لما تبقى من دوري نجوم العراق.

وتعاقد نادي الميناء رسمياً مع المهاجم الدولي التنزاني وزيري شنتيمبو (27 سنة) قادمآَ من نادي دودوما جيجي التنزاني، وسجل اللاعب في اخر موسم له في الدوري التنزاني 16 هدفاً.

وتعاقد نادي الكهرباء مع نهاد محمد قادماً من الطلبة.

وبعد مسيرة احترافية لسنوات عديدة في الدوريات الاوربية الممتازة "الالماني والسويدي وايضاً في اندية تايلند وهونغ كونغ ، نادي زاخو يكسب خدمات صانع الألعاب جيلوان حمد رسمياً ليكون أحد لاعبي النادي في دوري نجوم العراق.

أنهت إدارة نادي نفط البصرة تعاقدها رسمياً مع المدرب الكرواتي "اندريه باناديتش" بالتراضي، بعد النتائج السلبية التي خرج بها الفريق البصري في الجولات السابقة بمنافسات دوري النجوم ليحل بالمركز 17 برصيد 14 نقطة.