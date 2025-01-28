"الدراجة الكهربائية".. صديقة للبيئة ورجال المرور وحل سحري لزحامات بغداد (صور)

2025-01-28 12:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/انتشرت المئات من الدراجات الكهربائية في شوارع بغداد كبديل عملي للسيارات وسطالزحامات المروري المتزايد حيث يعد سوق الصدرية، المختص ببيع الدراجات الهوائيةوالنارية، المركز الرئيس لبيع هذا النوع الجديد من الدراجات المعروفة باسم"الدراجة الكهربائية".

وتتميز"الدراجة الكهربائية" بعدم فرض السلطات أي رسوم أو ضرائب عليها، كونهاصديقة للبيئة وتتمتع بسرعة محددة، ما شجع الكثير من المواطنين على اقتنائها.

وتبدأ أسعار هذهالدراجات من 300 ألف دينار وتصل إلى مليون ونصف دينار، بحسب المواصفات التي تختلفمن واحدة لأخرى.

مزايا الدراجةالكهربائية

وتتراوح سرعاتالدراجات الكهربائية بين 45 و55 و90 كيلومتراً في الساعة، وهي مزودة ببطارية تشحنلمدة 6 ساعات، مما يتيح لها السير لمسافة تصل إلى 45 كيلومتراً، وأحيانًا أكثر.

هذه الخصائصتجعلها خياراً مثالياً للتنقل السريع والاقتصادي داخل المدينة، خاصة وأنها تعملبالكهرباء ولا تُصدر أي ضوضاء أو انبعاثات ملوثة.

شهاداتالمواطنين

المواطنعبدالله، صاحب معمل في بغداد، تحدث لوكالة شفق نيوز عن تجربته مع الدراجةالكهربائية قائلاً "أنا أملك سيارة، لكنني فضلت الدراجة عليها لأنها توفرالوقت أثناء التنقل بين الأماكن".

ويتابع عبدالله،"أسكن في منطقة الكرادة وعملي في منطقة السنك، وبفضل الدراجة أصبحت تنقلاتيأسرع وأسهل، حتى أنني أوصل أطفالي إلى مدارسهم باستخدامها قبل أن أتوجه إلى العمل".

ويضيف عبدالله،"اشتريت الدراجة بسعر 980 ألف دينار، وهي من صناعة صينية، تشحن لمدة 6 ساعاتوتوفر لي تنقلات تصل إلى 50 كيلومتراً بكل شحنة".

وتعاني شوارعبغداد من مشاكل عدة تتمثل بالاختناقات المرورية التي تشل حركة المواطنين، مادفع الحكومة العراقية لإطلاق حزمة مشاريعلفكها، والتي تمثلت بإنشاء عدد من الجسور والأنفاق.