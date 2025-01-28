التربية: ما يقارب 135 ألف متقدم شاركوا في الامتحانات التمهيدية الخارجية

2025-01-28 12:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة التربية مشاركة ما يقارب 135 ألف متقدم في الامتحانات التمهيدية الخارجية.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "ما يقارب (135) ألف متقدم توجهوا اليوم الى المراكز الامتحانية لأداء الامتحانات التمهيدية الخارجية للمراحل الدراسية (الابتدائية والمتوسطة والإعدادية بفروعها الأدبي والعلمي والمهني) لعام 2024 – 2025".وأضاف أن "وزارة التربية هيأت المستلزمات اللوجستية والدعم المتكامل بالتنسيق مع الجهات الأمنية والساندة لإنجاح هذه العملية التربوية التي تعد محطة فاصلة ونقطة تحول في حياة الشباب الراغبين في إكمال دراستهم".