آلاف الزائرين يحيون ذكرى يوم المبعث النبوي في النجف الأشرف

2025-01-28 12:30:02 - المصدر: واع

النجف الأشرف - واع - حيدر فرمانشهدت محافظة النجف الأشرف، اليوم الثلاثاء، توافد آلاف الزائرين من مختلف المحافظات العراقية وخارجها لإحياء ذكرى يوم المبعث النبوي الشريف في السابع والعشرين من شهر رجب.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "إدارة العتبة العلوية المقدسة اتخذت جميع الإجراءات الأمنية والصحية والخدمية لاستقبال الزائرين وتوفير أجواء مريحة لإحياء هذه المناسبة العظيمة"، لافتاً إلى أن "القوات الأمنية شاركت بتأمين محيط المرقد الشريف والمداخل المؤدية إليه، لضمان سلامة الزائرين، بينما تم نشر فرق طبية ومراكز صحية لتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الصحية اللازمة".وأضاف أن "كوادر العتبة قامت بتنظيم مراسيم الزيارة، ونشر الزهور في أرجاء المرقد الشريف، وتوزيع وجبات الطعام والمياه على الزائرين، إضافة إلى إقامة محافل دينية تتضمن قراءة القرآن الكريم والقصائد والمدائح النبوية".