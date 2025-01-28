الذهب يستقر مع تركيز المستثمرين على اجتماع الفيدرالي

2025-01-28 12:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، مع تركيز المستثمرين على اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعرفة ما إذا كان لسياسات الرئيس دونالد ترامب تأثيرا على آرائه.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2738.90 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0530 بتوقيت بغداد، فيما وانخفضت أسعار المعدن الأصفر بأكثر من واحد بالمئة أمس الاثنين بعد أن تسبب نموذج ذكاء اصطناعي صيني منخفض التكلفة في موجة بيع في السوق الأوسع، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2743.10 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 30.07 دولار للأونصة. وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة أيضا إلى 957 دولارا، كما نزل البلاتين 0.4 بالمئة إلى 943.35 دولار.

المصدر: وكالات