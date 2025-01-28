شركة توزيع المنتجات النفطية تبيع أكثر من 11 مليار لتر من البنزين خلال 2024

2025-01-28 12:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الثلاثاء (28 كانون الثاني 2025)، عن بيع أكثر من 11 مليار لتر من البنزين خلال 2024.

وذكرت الشركة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنها "سعت على مدى السنة الماضية 2024 على تطوير الأعمال المناطة بها سواء من خلال مهامها الرئيسية أو الثانوية، وحققت ارقام مميزة فاقت السنوات السابقة على صعيد مبيعاتها الوقودية، نشاطاتها التجهيزية، التفتيشية، وإنتاجيتها الناقلة".

واضافت انها "قامت بزيادة مبيعاتها السنوية من انواع الوقود لا سيما بعد ادخال الأتمتة الألكترونية بعملها وتحويل الدفع الورقي الى دفع الكتروني في منافذها التوزيعية وتطويرها من خلال الخدمات التكميلية وزيادة مبيعات المنتجات النفطية وفق المواصفات القياسية فضلاً عن تطوير مساهمة القطاع الخاص في المهام التوزيعية لغرض تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وجهات أخرى عديدة من دوائر دولة أو قطاع خاص".

وتابعت الشركة أن "التقدم الواضح في مفاصلها سنة بعد أخرى خاصةً نشاطاتها التفتيشية، مبيعاتها الوقودية، انتاجيتها الناقلة، استهلاك غاز السيارات LPG وغيرها".

وبينت ان "كمية المبيعات من المنتجات وزعت على البنزين بأنواعه (العادي، المحسن والسوبر) 11 مليار و 382 مليون لتر، والنفط الأبيض (مليار و 768 مليون) لتر، وزيت الغاز بنوعيه (العادي والثقيل) (11 مليار ) لتر".

واوضحت الشركة ان "مبيعات زيت الوقود بأنواعه (العادي والثقيل والمحسن) (11 مليار ونصف المليار) لتر، وقود الطائرات بنوعيه المدني والعسكري (154 مليون) لتر".

واشارت الى ان "هذه الانتاجية حققتها عبر منافذها التوزيعية المنتشرة بعموم المحافظات، والتي شملت أيضاً الكميات المباعة عن طريق البطاقة الألكترونية pos، وكميات الوقود المجهزة الى دوائر الدولة والقطاع الخاص والشركات الإستثمارية، إضافة إلى النازحين والوقود المجهز لوزارة الكهرباء، وأيضاً وقود الطائرات".

ولفتت الشركة الى ان "الإنتاجية الناقلة لجميع المحافظات خلال العام الماضي والتي بلغت حوالي ( مليار و104 مليون )م3 /كم ، عبر أسطولها الضخم من الناقلات التي تنقل المشتقات النفطية الى جميع المحافظات".

وكشفت عن "وجود 125 منفذا لتزويد الغاز السائل ( LPG ) وهي (أهلي وحكومي) منتشرة في عموم المحافظات"، مبينة ان "(72) منها عائد الى شركة التوزيع، و(53) عائد الى شركة تعبئة الغاز بالإضافة الى وجود محطات أخرى قيد الإنجاز لغرض إضافة منافذ جديدة وستدخل الى الخدمة خلال الفترة القادمة"ز

واشارت الى ان "الكميات المستهلكة من الغاز السائل من كافة منافذ شركتي التوزيع وتعبئة الغاز في عموم العراق خلال 2024 أكثر من (327) مليون لتر"، مؤكدة ان " هذا الرقم جاء بسبب تزايد الإقبال على مزود الغاز السائل من قبل المواطنين".

وأكدت أن "هيئة التفتيش التابعة لها حققت انجازاً من نوع آخر في اطار جهودها بالقضاء على تهريب الوقود خلال العام الماضي حيث قامت بضبط ومداهمة (117) وكرً ، وإجراء (149.239) جولة تفتيشية على مواقع مختلفة"، مؤكدة انه "تم رصد (55.872) مخالفة ، فضلاً عن (69.496) مخالفة ضمن برنامج الرقابة الالكترونية خلال العام المنصرم".