صادرات تركيا من الحبوب الى العراق تحقق أرقاما قياسية

2025-01-28 12:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت جمعية الحبوب التركية في جنوب شرق تركيا، أنه تم تحقيق نمو في صادراتها إلى العراق بنسبة 130% في غضون 15 عاما.

وقال رئيس الجمعية جلال كادو أوغلو في تصريحات صحفية، إنهم "عازمون على مواصلة البرنامج المكثف الذي نفذوه في عام 2024 بزيادة التعاون بين تركيا والعراق وتوسيع حجم التجارة".

وتابع لقد "قمنا بتصدير كميات من الحبوب الى العراق بقيمة 521 مليون دولار في عام 2009"، مبينا أن "صادراتنا زادت بنسبة 130% في 15 عاما الى مليار و150 مليون دولار" .

واشار الى ان "لدى الجمعية هدف تصدير يبلغ 2 ملياري دولار الى العراق بحلول عام 2030".