العراق يسعى الى زيادة انتاج النفط الى 7 ملايين برميل يوميا خلال خمسة أعوام

2025-01-28 12:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال وكيل وزارة النفط علي معارج، يوم الثلاثاء، إن الوزارة تستهدف زيادة إنتاج النفط الى نحو 7 ملايين برميل يوميا خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

وأضاف معارج في كلمة له خلال مؤتمر "العراق للطاقة"، أن أهم الأهداف الاساسية لوزارة النفط العراقية والتي تتمحور حول زيادة الطاقة الإنتاجية، والتي ستلامس كميتها 7 ملايين برميل يوميا في غضون السنوات الخمس المقبلة.

وأشار الى أن الوزارة تستهدف ايضا معالجة الغاز والوصول الى نسبة الصفر بالمئة في حرق الغاز الطبيعي المصاحب، وكذلك إيقاف عملية استيراد المشتقات النفطية خلال الفترة المقبلة.