2025-01-28 13:25:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملاأكدت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، تجهيز وزارة الكهرباء بـ 10 آلاف متر مكعب من زيت الغاز يومياً، فيما أشارت الى تصدير بعض المنتجات لرفد ميزانية الدولة.وقال وكيل وزارة النفط علي معارج، في جلسة حوارية خلال مؤتمر العراق للطاقة وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " وزارة النفط تجهز وزارة الكهرباء بكافة انواع النفط، ولدينا تجهيز لوزارة الكهرباء 10 آلاف لتر من زيت الغاز يومياً، لافتا الى أن "المصافي العراقية تنتج 30 ألف متر مكعب من زيت الغاز".وأضاف أن "وزارة النفط لديها اكتفاء ذاتي من مادة النفط الابيض ومعامل لتحسين البنزين"، مبيناً أن "انتاج المصافي الحالي يغطي الحاجة المحلية من النفط الابيض والنفط الاسود وزيت الغاز".وأشار معارج الى أن "هناك بعض المنتجات يتم تصديرها لرفد ميزانية الدولة".وأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ومنذ توليها المسؤولية حققت منجزاً رقمياً ملموساً عبر جملة من الالتزامات أبرزها وقف حرق الغاز بنسبة 70%، وتوسعة إنتاج المشتقات النفطيةِ.وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "إن رئيس مجلس الوزراء افتتح مؤتمر العراق للطاقة 2025 الذي عقدته منصة العراق للتنمية في العاصمة بغداد تحت شعار (معاً لمستقبل واعد للطاقة) "، مضيفاً أن "رئيس الوزراء وخلال كلمته في المؤتمر أكد "تحقيق الاقتراب من الاكتفاء الكامل من المحروقات والانتقال نحو تصدير زيت الغاز، ضمن رؤية تستهدف تحويل 40% من الناتج النفطيِّ إلى صناعات تحويلية بحلول العام 2030".