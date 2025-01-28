نفط البصرة ينهي عقد مدربه الكرواتي بالتراضي

2025-01-28 13:30:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأنهى نادي نفط البصرة تعاقده مع مدرب فريقه الكروي الذي ينشط في دوري نجوم العراق الكرواتي (اندريه بانافيغ)بالتراضي لقناعة الإدارة بأن بقاءه لن يأتي للفريق بجديد.وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي نفط البصرة عبد الحافظ القيسي في تصريح لصحيفة الصباح ،تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) ،اليوم الثلاثاء: إن "قرار إنهاء مشوار المدرب الكرواتي اندريه بانافيغ، جاء بالتراضي نظير القناعة التي بلغتها الإدارة بـأن استمراره لن يعود بالنفع الفني للفريق، وربما يتكرر التعثر، مشيراً إلى أنه تمت إجراءات إنهاء التعاقد بسلاسة وشفافية، مؤكداً أن المدرب المساعد سالم نيروز هو من سيقود نفط البصرة في مواجهة يوم غد الأربعاء أمام نظيره ديالى".وأضاف أن "رأي الهيئة الإدارية للنادي يتجه إلى اعتماد مدرب محلي لقيادة الفريق لما تبقى من محطات الموسم الحالي على أن يتم النظر بالأمر بعد انتهاء منافسات الدوري، نافياً في الوقت ذاته أن يكون هناك اسم بعينه مطروح للنقاش، لافتاً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد تسمية المدرب الجديد بعد إغناء الأمر بالنقاش من قبل الإدارة، لافتاً إلى أن إدارة النادي ضمّت اللاعب إياد عبد فرحان، الذي سبق أن مثل الميناء، إلى تشكيلة الفريق قادماً من نوروز".