النزاهة تباشر التحقيق في ملابسات الاجتماع الخاص بمطار النجف الدولي

2025-01-28 13:30:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، مُباشرتهَا التحقيق في الأحداث والمُلابسات التي رافقت الاجتماع الخاص بمُناقشة واقع حال مطار النجف الأشرف الدوليّ. وأكَّدت الهيئة في بيان تلقته (المدى) أنها "استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) باشرت باتخاذ الإجراءات التحقيقيَّة، فيما تم تداوله حول ما دار في اجتماعٍ خاصٍّ بمناقشة واقع حال […]

