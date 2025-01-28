بطائرات استطلاع إيطالية.. قوة خاصة تقتحم وادي الشاي جنوبي كركوك بعملية واسعة

2025-01-28 13:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، اليوم الثلاثاء، أن عملية عسكرية واسعة انطلقت لاقتحام وادي الشاي وتأمينها بشكل كامل لمنع أي تواجد لمجاميع تنظيم داعش من التواجد في الخاصرة الجنوبية من المحافظة مع طائرات استطلاع ايطالية تابعة للتحالف الدولي تجري تصوير ونقل المعلومات للقطعات العسكرية العراقية.

ووصل الفريق أول ركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، الى قاطع قيادة عمليات كركوك.

وقال بيان لقيادة العمليات المشتركة، إن "المحمداوي وصل الى قاطع قيادة عمليات كركوك يرافقه عدد من هيئات ركن القيادة للإطلاع ميدانيا على انفتاح القطعات الأمنية وجاهزيتها".

طائرات استطلاع إيطالية

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوات من جهاز مكافحة الارهاب وقوات الجيش العراقي وقوات خاصة اطلقت عملية أمنية واسعة في وادي الشاي وهي أوسع عملية عسكرية لتأمين وادي الشاي (55 كم جنوب كركوك)، بشكل كامل وأن القوات الامنية العمليات المشتركة بدأت بعملية واسعة اليوم حيث تشارك طائرة عسكرية إيطالية، طراز “C-27 Spartan”، في سماء كركوك والطائرة أن نقطة انطلاقها كانت قاعدة عسكرية تابعة للتحالف الدولي اربيل،الطائرة من طراز “C-27 Spartan الإيطالية”، التي تُستخدم من قبل القوات الجوية الإيطالية والأمريكية، وتؤدي مهام الاستطلاع ونقل القوات والإسقاط الجوي لدعم العمليات الخاصة".

وتابع أن "العملية العسكرية تجري باشراف قيادة العمليات المشتركة وبدعم جوي من طيران التحالف الجوي وطائرات اف 16 العراقية التي تنفذ ضربات في المواقع المقعدة جغرافيا".

همرات وقناصة بثلاثة ألوان

والقوات الخاصة التي وصلت قبل، إلى أطراف كركوك حيث القاعدة كي وان، الواقعة شمال غربي كركوك، وهذه القاعدة عرف عنها بانها كانت مقرا سابقا وحاليا لقوات الجيش العراقي، وتمتلك من الاسلحة والذخيرة الحية كميات ونوعية عالية الدقة حيث نقل اللواء بكامل تسليحه من همرات واسلحة متوسطة وقناصة يرتدون زيا بثلاثة الوان وهي الأبيض والعسكري والصحراوي ومع كل واحد منهم اسلحة قنص حديثة، وقناصة ماهرون شاركوا في عمليات ودورات خاصة خارج العراق ويمتازون بكونهم الأكثر قوة واحترافا.

وكان رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير يار الله قد أجرى استطلاعاً على القوات وقال في تصريح: "معنوياتكم عالية وانتم النخبة والصفوة في قوات الجيش العراقي واحببنا زيارتكم حيث علمنا بان اللواء 63 من القوات الخاصة وصلت الى كركوك كقوة احتياط ودعم الأمن فيها ولضبط الأمن والاستقرار في محافظة كركوك".

وأكد أن "القوات الخاصة هم الصفوة والنخبة ومعنوياتكم عالية وأنتم لا تحتاجون توصية وأن القوات الخاصة تمكنت من الوصول إلى أعلى مستويات التدريب والقوات على المستوى العسكري يعتبرون مميزين وما أرسلنا أي واحد من القوات الخاصة في الدورات حتى حصلوا على المركز الأول وخاصة المشاركين في دورة روسيا".

القوات تستقر في قاعدة كي وان

وعلى مقربة من أضخم مستودعات النفط العراقية، عند على طريق كيوان – باجون الدبس (20 كيلومتراً شمال غربي كركوك) تتربع قاعدة "كي وان" العسكرية، التي كانت تضم أضخم الوحدات القتالية الأميركية في الشمال، إلى جانب وحدات رصد جوية ومنظومة رادارات، لتنافس قاعدة "عين الأسد" في محافظة الأنبار.

وتمّ بناء القاعدة في نهاية السبعينيات، لتستخدمها القوات الجوية العراقية لضرب العمق الإيراني، في مناطق سربيل زهاب وقصر شيرين وكرمنشاه إبان الحرب العراقية الإيرانية (1980 ـ 1988).

وقد اتخذت القوات الأميركية من القاعدة، عقب الغزو الأميركي ـ البريطاني (2003)، موقعاً رئيسياً لها وأطلقت عليها اسم "كي وان"، في إشارة إلى الحرف الأول من كركوك، والرقم 1 الذي يعني القاعدة الأولى من مجموع مواقع عسكرية موجودة بالمحافظة، سيطرت عليها جميعاً القوات الأميركية.

وتبلغ مساحة القاعدة أكثر من 15 كيلومتراً مربّعاً، على طريق الدبس ـ كركوك باتجاه منطقة باجوان شمال غربي كركوك، تقابلها مستودعات النفط العملاقة المملوكة لشركة "سومو"، الذراع العراقية لتصدير النفط. وهي مقرّ عمليات تصدير النفط الخام من كركوك إلى ميناء جيهان التركي.

وقاعدة كي وان (بالإنجليزية: K-1 Air Base)‏ والمعروفة أيضاً بكيوان (بالإنجليزية: Kaywan)‏ هي قاعدة عسكرية سابقة للقوات الجوية العراقية قبل عام 2003 تقع على مسافة 25 كم شمال غربي كركوك، وكانت قاعدة للفرقة 12 من الجيش العراقي والقوات الأمريكية بعد الاحتلال وثم أصبحت قاعدة للبيشمركة بعد انسحاب القوات العراقية منها بعد سقوط الموصل في سنة 2014 بيد داعش، وثم تمكنت القوات العراقية من استعادتها في تشرين الأول/أكتوبر 2017 بعد عملية دخول القوات العراقية إلى كركوك بعد انسحاب البيشمركة منها.

أمن كركوك حساس

ويقول الضابط المتقاعد في الجيش العراقي سعدون صبحي، لوكالة شفق نيوز، إن "أمن كركوك مهم جدا كونه حلقة وصل بين نينوى وصلاح الدين وديالى واقليم كوردستان، ولهذا دفعت القوات العراقية تعزيزات لها بقوات النخبة والخاصة بواقع لواء حيث هناك نشاط ارهابي في الشريط الحدودي بين كركوك وصلاح الدين في جبال حمرين، ومنها وادي الشادي يعتبر واحدا من المناطق الشائكة والصعبة عسكريا كونها منطقة مفتوحة وفيها أودية متعددة، وتربط محافظة كركوك بمحافظة صلاح الدين وديالى حيث يمتد هذا الوادي المتداخل مع قضاء طوز خورماتو جنوبي كركوك وصولا الى منطقة العظيم"، مبينا أن "هذا المحور الوعر يستخدمه تنظيم داعش للتحرك واستهداف قواتنا الامنية في المناطق التي ينتشر فيها الجيش العراقي".

وأضاف أن" الوادي هو عبارة عن مسطحات مائية (الكور) كما يسميه اهالي المنطقة بقضاء داقوق جنوبي كركوك يضاف لها مسطحات شبه جبلية ذات ارضية وعرة، وتعتبر مساحاتها مفتوحة منا طواف داقوق باتجاه اطراف قضاء الطوز لوعورة هذه التضاريس يستغل تنظيم داعش التواجد بمجاميع متفرقة وصغيرة لمهاجمة قواتنا الامنية".

وأكد صبحي أنه "يتعين على القوات الامنية اتخاذ خطط امنية جديدة للقضاء على هذه المجاميع بصورة نهائية لان هجوم مساء امس وغيرها من الهجمات يعني بان هناك مجاميع لا زالت متواجدة في هذه المواقع ويجب القضاء عليها نهائياً".

الخطوات الاستباقية

ويقول المختص في الشأن الأمني عباس محمود لوكالة شفق نيوز، أن "العملية الامنية في وادي الشاي تعتبر استمرار للعمليات العسكرية التي نجت من خلالها القوات الامنية من تدمير مواقع ومضافات مهمة لتنظيم داعش في وادي الشاي الخاصة الجنوبية المهمة لمحافظة كركوك".

وتابع أن "القوات الامنية في كركوك نجحت في تفكيك اكثر من 5 خلايا ارهابية واحبطت ثلاثة هجمات انتحارية خلال الفترة السابقة وخاصة جهاز الأمن الوطني الذي نجح بقتل نحو 3 انتحاريين هذا العام اخرهم قبل يومين انتحاري قضاء داقوق قرب مطعم شعبي ومجمع أسواق وهذا يعني ان الاجهزة الامنية نجحت في اختراق الخلايا الإرهابية وإفشال المخططات الإرهابية".