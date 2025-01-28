2025-01-28 13:36:04 - المصدر: ايشان

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، مُباشرتهَا التحقيق في الأحداث والمُلابسات التي رافقت الاجتماع الخاص بمُناقشة واقع حال مطار النجف الأشرف الدوليّ. وأكَّدت الهيئة في أنها “استناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء (محمد شياع السوداني) باشرت باتخاذ الإجراءات التحقيقيَّة، فيما تم تداوله حول ما دار في اجتماعٍ خاصٍّ بمناقشة واقع حال مطار النجف الأشرف بحضور أعضاءٍ […]

ظهرت المقالة النزاهة تحقق بملابسات الاجتماع الخاص بمطار النجف أولاً على ايشان.



