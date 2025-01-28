مفتشية آثار نينوى تطمئن: إعمار الواجهة النهرية لن يؤثر على سور الموصل

2025-01-28 13:40:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ نفى مدير مفتشية آثار وتراث نينوى، رويد الليلة، يوم الثلاثاء،الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تعارض بين عملية إعمار الواجهةالنهرية في الموصل وعمليات البحث والاكتشاف المتعلقة بسور المدينة التاريخي في المدينةالقديمة.

وأكد الليلة لوكالة شفق نيوز، أن الأعمال في الواجهة النهرية ستستمر كماهو مخطط لها، دون أي تأثير على عمليات البحث عن السور، مشيراً إلى أن فرق مفتشية الآثارتقوم بالبحث عن السور بشكل منفصل ومن دون التأثير على سير مشروع الواجهة النهرية التراثي.

وأوضح الليلة، أن فرق المفتشية تواصل استظهار أجزاءً من سور الموصل التاريخيالذي يمتد من الجسر القديم حتى الجسر الخامس على ضفاف نهر دجلة، دون تعارض مع مشاريعإعادة الإعمار في المنطقة. وأكد أن المفتشية ستعمل على إعادة بناء السور أو استكمالما فقد منه بعد انتهاء عمليات الاستظهار، بما في ذلك بواباته التاريخية.

وكانت بعض المواقع قد تداولت أخباراً تشير إلى وجود عقبات في مشروع الواجهةالنهرية بسبب أعمال البحث عن السور، إلا أن اللية شدد على أن هذه العمليات تتم بشكلمنسق دون التأثير على تطوير الواجهة النهرية.

وكان محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، قد اعلن عن انطلاق أعمال إعادة إعمارالواجهة النهرية، والتي تشمل بناء وتحديث 273 داراً وفق الطراز المعماري الحديث، وذلكفي إطار جهود تطوير المنطقة مع الحفاظ على الطابع التراثي للمدينة.