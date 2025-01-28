العراق والبنك الدولي يبحثان تمويل مشاريع التنمية

2025-01-28 13:40:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بحث وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان ديوني، عدداً من القضايا التنموية وتمويل المشاريع الاستراتيجية. وذكر بيان للوزارة تلقته الاقتصاد نيوز، أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، استقبل نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا عثمان ديوني، والوفد المرافق له. وأوضح أنه جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين العراق والبنك الدولي، وسبل تعزيزه بما يخدم مسيرة التنمية في العراق. وأضاف أن الجانبين بحثا إمكانية قيام البنك الدولي بتمويل عدد من المشاريع الاستراتيجية، التي تخدم التنمية في العراق، وتحقق التنوع الاقتصادي المنشود، ومن بينها مشروع الربط السككي بين العراق وتركيا ضمن مشروع طريق التنمية، وكذلك مشروع الربط الكهربائي مع دول الجوار، لاسيما مع المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، فضلاً عن مناقشة التعاون في مجال مشاريع الطرق السريعة، وإدارة المياه، وتطوير وتوسعة مطار بغداد الدولي. من جانبه أكد نائب رئيس البنك الدولي، أن العراق يمثل أولوية، ضمن خططهم المستقبلية، مبدياً الاستعداد لدعم المشاريع الاستراتيجية في مختلف القطاعات التنموية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام