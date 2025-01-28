الزراعة تعلن انخفاض أسعار اللحوم بعد توفير تسهيلات للمستثمرين

2025-01-28 13:45:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاجأعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن 6 مشاريع استراتيجية بالتعاون مع برنامجي الأمم المتحدة الإنمائي والأغذية العالمي، وفيما أشارت الى انخفاض أسعار اللحوم، أكدت منح قروض لإنشاء مشاريع كبيرة لتربية أبقار الحليب.وقال الوكيل الفني للوزارة ميثاق عبد الحسين، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة حريصة على التعاون المثمر مع المنظمات الدولية، للاستعانة بالإمكانيات الدولية في تقديم الدعم الفني والعلمي والمالي في بعض الأحيان، لإسناد خطة الوزارة في تقديم الدعم وتطوير المزارعين".وأضاف عبد الحسين، أن "في مقدمة هذه المنظمات هي منظمة الأغذية والزراعة الدولية (FAO)"، مبيناً أن "الوزارة لديها العديد من المشاريع المشتركة والتي تمولها المنظمة، وتستهدف صغار المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، اضافة الى تطوير قطاعات مثل التسويق وتربية النحل والممارسات الحديثة للزراعة واستخدام التكنلوجيا، وكذلك تدريب مكثف لكوادر الزراعة وغيرها".وذكر أن "مشاريع الوزارة منتشرة في جميع المحافظات بالتعاون مع هذه المنظمات"، موضحاً أن "للوزارة العديد من البرامج المشتركة التي تتعاون فيها مع منظمات أخرى، مثل برنامج الأمم المتحدة الانمائيUNDP، والذي يستهدف تطوير قطاعات الأتمتة الرقمية للخدمات في الزراعة واستخدام منظومات الطاقة الشمسية وأنظمة الري الحديثة، وكذلك لدينا تعاون كبير مع برنامج الأغذية العالمي WFP في مجال الإرصاد الجوية الزراعية، الى جانب دعم أصحاب الحيازات الحيوانية من منتجي الحليب في عدد من المحافظات، وكذلك دعم البطاقة الإلكترونية للمزارع".وبين عبد الحسين أن "هناك العديد من المنظمات الدولية الأخرى، مثل منظمة الهجرة الدولية ومنظمة العمل الدولية والصليب الأحمر وغيرها التي تعمل على تمويل برامج محدودة من قبل الدول المانحة، لتقديم المساعدة والدعم الفني للزراعة في العراق"، لافتاً الى أن "الوزارة قامت بتقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين في مجال تربية الأبقار وتسمين العجول، كما نشهد حالياً انخفاضاً في أسعار اللحوم عما شهدته الفترة الماضية من ارتفاع".وذكر أن "الوزارة وضعت خطة لتقديم القروض والتسهيلات، لإنشاء مشاريع كبيرة في تربية أبقار الحليب"، موضحاً أن "بعض تلك المشاريع ستدخل الخدمة العام الحالي".