البنك المركزي العراقي.. مبيعات العملة تقترب من 300 مليون دولار

2025-01-28 13:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي اليوم الثلاثاء، ما يقارب من 300 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 299 مليوناً و 950 ألفاً و287 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 267 مليون و200 الف و287 دولاراً، بنسبة 88%، مقارنة بالسحوبات النقدية البالغة 32 مليونا و750 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن مصرفين فقط اشتريا الدولار بشكل نقدي النقدي، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 6 مصارف، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 37 شركة.