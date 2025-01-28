حركة نفطية غير مسبوقة بموانئ البصرة.. رسو 13 ناقلة متنوعة الشحنات

2025-01-28 13:45:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنتالشركة العامة لموانئ العراق، يوم الثلاثاء، رسو 13 ناقلة نفط على أرصفة ميناء خورالزبير التخصصي، وتحمل شحنات متنوعة.

وقال مدير عامالشركة فرحان الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "أرصفة ميناء خور الزبير استقبلت(13) ناقلة نفطية تحمل شحنات متنوعة، أبرزها زيت الوقود، والبنزين، والنافتا، وتوزعت الناقلات على الأرصفة المختلفة بالميناء، حيث رست الناقلة (Sumer) على رصيف رقم (41)، وناقلة(Versha) على رصيف رقم (42)، وكلتاهما محملتانبمادة زيت الوقود، في حين استقبل رصيف رقم (2) الناقلة(Meltemi) المحملةبالبنزين، بينما تم تحميل الناقلة (FrontVego) التيرست على رصيف رقم (9) بمادة النافتا".

وأضاف، أن"بقية الناقلات قد تباينت في شحناتها، حيث حملت معظمها مواد مثل زيت الوقود و Gas oil وVlankot،مما يعكس التنوع الكبير في شحنات الميناء، كما شهدت عمليات الإرساء والمغادرةوالتفريغ تعاوناً مثمراً بين الملاحة البحرية وإدارة الميناء، مما ساهم في تسريعوتيرة العمل وضمان سلاسة العمليات البحرية".

وفي الشهرالماضي، أعلنت الشركة الموانئ العراقية إجمالي إيرادات الشركة خلال العام 2024،مؤكدة أنها بلغت أكثر من تريليون دينار عراقي، فيما بلغ إجمالي مناولة الحاوياتمليون و800 ألف حاوية، فيما أشارت إلى عدد البواخر الراسية بلغ أكثر منثلاثة آلاف باخرة.